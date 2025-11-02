Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı açıklamada, Türklere yönelik önyargıların kaynağının Rusya ve Sovyet propagandası olduğunu belirterek, "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uydurulmuştur" dedi. Paşinyan, KGB'nin şekillendirdiği düşüncelerden kurtulma çağrısı yaptı.

Paşinyan'dan Tarihi İtiraf: “Türkler Hakkındaki Algımız Rusya Tarafından Uyduruldu”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair parlamentoda yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündemi salladı. Yıllardır süren düşmanlık ve önyargıların kaynağına ışık tutan Paşinyan, "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uydurulmuştur" ifadesini kullanarak, ilişkilerin normalleşmesi önündeki en büyük engellerden birinin dış kaynaklı olduğunu vurguladı.

"Türkler Değişmez" Algısı Rusya'nın Ürünü

Paşinyan, iki halk arasında karşılıklı olarak yerleşmiş olan güvensizlik ve olumsuz algının aslında benzer ve yapay olduğuna dikkat çekti. Yaptığı analojide, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerbaycan’a nasıl güvenebiliriz?’ dediğimizde, onlar da Ermeniler hakkında aynı şeyi söyledi" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, her iki tarafın da birbirine ayna benzeri suçlamalar yönelterek bir kısır döngü içinde olduğunu gözler önüne serdi.

“KGB'nin Şekillendirdiği Düşüncelerden Kurtulmalıyız”

Açıklamalarının en dikkat çekici kısmı ise, mevcut zihin yapısının tarihsel kökenlerine yaptığı vurguydu. Paşinyan, Ermeni toplumunun düşünce kalıplarının Sovyet döneminde şekillendiğini belirterek radikal bir çağrıda bulundu: “KGB ajanları tarafından bizim için şekillendirilen dünya görüşünden kurtulmalıyız. Tarihten ders çıkarmak istiyorsak, bu kalıpların dışına çıkmamız gerekiyor. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız.” Bu sözler, Paşinyan'ın köklü bir zihniyet değişikliğini şart koştuğunun açık bir göstergesi oldu.

Tarihten Ders Almak Yerine Aynı Cümleleri Kuruyoruz

Paşinyan, tarafların birbirini suçlarken kullandığı retoriğin ne kadar benzer olduğunu bir başka örnekle daha ortaya koydu. "Biz ‘Tarihten ders almadık mı?’ derken, onlar da ‘Ermenilerle barış istiyorsanız tarihten ders almamışsınız demektir’ diyorlar" diyen Paşinyan, bu karşılıklı ve kısır söylem döngüsünün bir son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Dönemde Türkiye ile Yakınlaşma Sinyalleri

Açıklamalarında geleceğe dönük umutlu mesajlar da veren Ermenistan Başbakanı, somut adımlardan da bahsetti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılacak transit taşımacılık için Ermenistan topraklarını açmaya hazır olduklarını tekrarlayan Paşinyan, Türkiye ile sürdürülen görüşmelerin olumlu bir seyir izlediğini ve "yakın gelecekte" sınır kapılarının açılabileceği müjdesini verdi. Bu ifadeler, bölgede yeni bir işbirliği döneminin kapılarını aralayabilecek nitelikte.

Paşinyan'ın bu tarihi nitelikteki itirafı ve analizi, sadece Ermenistan iç politikasında değil, bölge diplomasisinde de yankı uyandıracak gibi görünüyor. Sovyet döneminden kalma önyargıların terk edilerek, yeni ve bağımsız bir bakış açısıyla komşularla ilişkilerin inşa edilmesi çağrısı, Kafkasya'da barış ve istikrar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.