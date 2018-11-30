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Kışın neden fazla kilo alınır?

Kış mevsiminde daha az hareket ve az su içilmesiyle birlikte kilo alımı başlıyor. Peki nasıl beslenmeli? Kilo almamak için neler yapılmalı?

30 Kasım 2018 Cuma 21:26
Kışın neden fazla kilo alınır?

KIŞIN NEDEN KİLO ALIRIZ?

Özellikle kış mevsiminde bol yağlı yemekler cazip gelmeye başlar, evde yemek yapmak daha zor gelir ve hazır gıdalara yönelim artar. Bunun yanı sıra televizyon karşısında geçen süre artar ve beraberinde abur cubur tüketimi de artar. Basit bir örnek daha; yazın yüzerek yakılan kalorilerin yerini kışın sinemada tüketilen yağlı ve tuzlu patlamış mısır alır. Dolayısıyla kilo almak kaçınılmazdır. 

FAZLA KİLOLU MUSUN?

“Boyunun son 2 rakamından 10 eksilt olman gereken kiloyu bul” diye bir hesap duymuşsunuzdur. Ancak önemli olan BMI dediğimiz “Beden Kitle İndeksi”, bel çevreniz ve yağ-kas oranlarınızdır. Aynı boyda ve kiloda olan iki bireyin çok farklı görünebilmesinin sebebi budur. 

Sizin için doğru rakamları diyetisyenlerinize danışabilirsiniz. Yine de rakamlara takılmayın, çünkü önemli olan sağlıktır. Mutlu ve sağlıklı olduğunuz kilo ideal kilonuzdur.

KIŞ MEVSİMİNDE NASIL BESLENMELİ?

Hareketsizlik, abur cubura yönelim... bunlar hep bizim tercihimizdir. Doğa bize çok güzel imkanlar tanımıştır. Örneğin en bol C vitamini içeren meyveler (portakal, mandalina, kivi..) kış meyveleridir. Çeşit çeşit, renk renk sebzeler (lahana, pırasa, karnabahar, brokoli, havuç..) bulunur. Aslında kışın sağlıklı beslenmek daha kolaydır. 

Kışın dikkat edilmeyen önemli bir konu ise su tüketimidir. Günde 2-2.5 lt su tüketmek hem kilo kontrolü için hem de yaşam faaliyetleri için çok önemlidir. Su dışında içtiğimiz içecekler suyun etkilerini göstermezler. Suyu tek başına tüketmeyi alışkanlık haline getirin. 

Öğün atlamayın ! Havaların soğumasıyla özellikle kahvaltı öğünü atlanmakta ve hamur işi, hazır yiyeceklere yönelim artmaktadır. Güne mutlaka proteinden zengin güzel bir kahvaltıyla başlayın ve öğün atlamayın. Unutmayın; uzun süre aç kalmak bir anda yemeğe saldırmanıza ve basit şekerli besinlere yönelmenize neden olacaktır.

ZAYIFLAMA HAPI OLUR MU?

Zayıflama hapları, tozları veya çayları; zahmetsiz, hızlı ve harika sonuçlar mı demek? 1 ayda 20 kilo mu verdiriyor? Peki ya sağlık? Bu ürünler sağlık alanında hiçbir bilgisi olmayanlar tarafından o kadar güzel pazarlanıyor ki bakmadan geçemiyor insan, bir tık kadar uzağınızda. Bu ürünler yüzünden karaciğeri iflas etmiş, sağlığı bozulmuş, verdiği kiloları aynen geri almış insanlar da bir tık kadar uzağınızda… 

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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