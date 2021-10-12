Kış ayları öncesinde pek çok kişi kara kara düşünmeye başladı. Kış aylarında ısı tasarrufu yaparak daha az fatura ödemek isteyenler, evin nasıl sıcak tutulabileceğini araştırıyor. Evlerin sıcak kalması için yapılması gerekenler nelerdir?

Kışın ev nasıl ısıtılır? Kışın ev nasıl sıcak kalır?

Kış aylarında sıcacık bir evde oturmak en güzel keyiflerden biridir. Ancak doğalgaz faturalarının cep yakmaması için bazı basit önlemlerin alınması gerekiyor. Peki, ev nasıl sıcak kalır?

Öncelikle ısı tasarrufu için perde ve halının gücünü kullanmak çok önemli. Perde, güneşlik kullanımı camlardan soğuk girmesini, içerden ise sıcağın çıkmasının önüne geçer. Zeminin sıcak kalması içinse halılar son derece önemlidir.

Petek arkalarına alüminyum folya yerleştirerek ısının oda içerisinde daha rahat dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Peterlerin üstlerine raf yerleştirmek de ısı kaybını önlemek açısından son derece önemlidir. Ancak peteklere bitişik durumda bulunan koltuk, çekyat gibi eşyaları birkaç santim de olsa çekmeniz çok önemli olacaktır. Peteğe yapışık şekilde duran koltuklar ısı kaybına yol açacaktır.

Kış boyu daha az kullandığını ya da kullanmadığınız odaların kapılarını çekin ve peteklerini kapatın.

Kombiyi açıp kapatmak yerine en kısık derecede sürekli olarak çalıştırmalısınız.

Evlerin sıcak tutulması kadar sizlerin de giysi yerine dikkat etmeniz gerekiyor. Kış aylarında ince yazlık pijamalarla, kıyafetlerle oturmak üşümenize sebep olacak. Hal böyle olunca da kombi ayarlarını yükseltmek isteyeceksiniz.