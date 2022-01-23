Kışın 'dengeli ve yeterli su içmek' vücudun sıcaklık dengesine katkı sağlıyor

Su, oksijen ve besin öğelerini hücrelere taşıyarak, hücrelerin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamaktadır. Kasların dengesi ve eklemlerin kayganlığı su ile sağlanmaktadır. Vücutta oluşan ödemlerin atılmasında su önemli bir rol oynamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, kış aylarında dengeli ve yeterli su içmenin vücudun sıcaklık dengesini korumaya önemli katkı verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, suyun sağlıklı bir yaşamın sürmesindeki temel faktör olduğuna dikkat çekti.

Bir insanın yemek yemeden 60 güne kadar hayatta kalabildiğini ancak su içmeden bir haftadan fazla yaşamadığını anlatan Ercan, "İnsan vücudunun yüzde 60'ını su oluşturuyor ve her şey suyun varlığıyla meydana geliyor." dedi.

Ercan, vücudun ihtiyacı kadar olan sıvının sağlıklı şekilde alınması gerektiğini belirtti.

Yetersiz su tüketiminin pek çok zararı olduğunu aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Günde1,5-2 litre kadar sıvı alınması gerekli. Bunun en az 1 litresinin su olarak tercih edilmesini öneriyoruz. Çay, kahve ve benzeri içecekler kış aylarında çok tüketiliyor.

Ama unutmamak gerekir ki bu içecekler aynı zamanda vücuttan su atılmasına da neden olabiliyor. Taze sıkılmış meyve suları içilebilir. Çorbalar, hoşaf ve kompostolar gibi sağlıklı yöresel içecekler içilebilir."

- "Susamamak bir duygu ve bir alışkanlık"

Ercan, su içmenin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Susamıyor olabilirsiniz ama su içmeniz gerekli" diyen Ercan, "Susamamak bir duygu ve bir alışkanlık aslında. Kendinizi su içmeye alıştırabilirsiniz. Büyük bir şişeyle başlamak yerine tekrarlayan süreler içinde birer bardak su içebilirsiniz. Su içeceğinizin bilincinde olmak zaten sizi su içmeye yöneltecektir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercan, su içmenin yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da önemli olduğunu vurguladı.

Suyun soğuk havalarda vücudun sıcaklık dengesini korumasındaki etkisine dikkat çeken Ercan, "Özellikle kış aylarında dengeli ve yeterli su içmek vücudun sıcaklık dengesinin korunmasında son derece önemli. Yazın bunu terleyerek hissediyorsunuz ancak kışın bir terleme söz konusu olmayabilir, hissetmeyebilirsiniz. Ama dışarıya çıktığınızda ağzınızdan çıkan buhar, sizin su kaybettiğinizin bir göstergesidir." diye konuştu.