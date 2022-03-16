Kişi kendinden bilirmiş işi! Entrikacı Ali, çok kötü yakalandı
Entrikalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek isteyen ve Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adaylığı için yürütülen gizli çalışmanın "tam göbeğinde" olduğunu itiraf eden Ali Babacan, siyasi ikiyüzlülüğünü unutturmaya çalışarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
yeniakit.com.tr
AK Parti içerisindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için muhalefet partileriyle gizlice yürüttüğü "entrikalar"ın üzerini örtmeye çalışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhur İttifakı'nı entrika yapmakla suçladı.
Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı için yürütülen gizli toplantıların "tam göbeğinde" olduğunu itiraf eden Ali Babacan, siyasi ikiyüzlülüğünü unutturmaya çalıştı.
"Hodri meydan" diyerek şov yapan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alarak 'entrika' çamuru attı.
"Kişi kendinden bilirmiş işi" dedirten Ali Babacan, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
"Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum:
Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanılır.
Hodri meydan!"