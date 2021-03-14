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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte kapsamı genişletilen kısa çalışma ödeneğinde son gün olarak mart ayı işaret edilmişti. Tam bir yıldır uygulamada olan kısa çalışmadaki kolaylaştırıcı düzenlemelerin, mart sonu itibariyle bitirileceği açıklanmıştı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği süresi uzatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 22:22:00 -
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

17 Şubat 2021 tarihinde kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanımız, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteklerinin son kez Mart ayının sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

31 Mart tarihine kadar uzatılan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasaya göre, destek ödemeleri haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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