17 Şubat 2021 tarihinde kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanımız, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteklerinin son kez Mart ayının sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

31 Mart tarihine kadar uzatılan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasaya göre, destek ödemeleri haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.