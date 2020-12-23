Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi! Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman son? Koronavirüs salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık'ta başvurular başladı. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman son? | Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi
Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi | Koronavirüs salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma ödeneği başvuruları 1 Aralık 2020'de başladı. Vatandaşlar başvuruların ne zamana uzatıldığını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi ne zaman?
Kısa çalışma ödeneği son başvuru tarihi! Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.
Kararlar doğrultusunda kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.