Kısa çalışma ödeneği parası yattı mı? Bu ayın kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeleri kısa çalışma ödeneğini alan binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Korona salgınından olumsuz etkilenecek olan çalışanların sıkıntıya düşmemesi için belirle şartları sağlayanlara kısa çalışma ödeneği verilmekte. Kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği parası yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Bu ayın kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

Kısa çalışma ödeneğinin şartları

30 Haziran’a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek. Yeni işe girmiş olanlar da kısa çalışma ödeneğini alacak. - 30 Haziran tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabilecek. Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.