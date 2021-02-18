Kısa çalışma ödeneği arttı mı? sorusu merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği, pandemi döneminde ekonomik önlemler kapsamında ödenmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak şubat ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Kabine Toplantısı sonrası Türkiye'nin ekonomik gündemine dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin yeniden uzatıldığını duyurdu.

Kısa çalışma ödeneği parası ne kadar oldu?

Kısa çalışma ödeneği asgari ücret zammı ile birlikte arttı. 2021 yılında en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı 5.366 liraya yükseldi. Alınan ödenek işvereninin çalışma süresine göre değişiyor. Alınan kısa çalışma ödeneğinin de artmış oldu.

Kısa çalışma ödeneği brüt asgari ücretin %60'ıdır. Dolayısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin %150'si kadar olmaktadır. 2020 yılında en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı 1.765,80 TL , en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı ise 4.414,50 TL iken 2021 yılında yapılan %21,56 oranlık artış ile en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı 2.146,50 TL’ye, en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı ise 5.366,25 TL’ ye yükseldi.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Milyonlarca çalışanı ile işvereni yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili beklenen açıklama Kabine Toplantısı sonrası geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği e devlet üzerinden sorgulanacak.

Erdoğan konuşmasında, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.