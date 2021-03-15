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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Erdoğan açıkladı
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Erdoğan açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan son dakika yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zamana kadar ödeneceğini açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte o tarih...

Yeniakit Publisher
2021-03-15 19:54:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Erdoğan açıkladı

Geçtiğimiz günlerde nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılması, vatandaşları kısa çalışma ödeneği hakkında meraklandırdı. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek soruları yanıt buldu. 

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada: "3,7 Milyon çalışanımıza 30 Milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." açıklamasında bulundu.

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