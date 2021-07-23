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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği nakdi destek maaşı geri gelir mi? İşten çıkarma yasağı yeniden olur mu?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği nakdi destek maaşı geri gelir mi? İşten çıkarma yasağı yeniden olur mu?

Nakdi destek maaşı yeniden bağlanır mı? Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için devlet bir yılı aşkın süre hem çalışanlara hem de işverenlere destekler sağladı. Peki, KSÖ döner mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 01:12:00 -
Kısa çalışma ödeneği nakdi destek maaşı geri gelir mi? İşten çıkarma yasağı yeniden olur mu?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın hemen ardından önemli tedbir kararları alındı. Pek çok işletme kapandı. Hal böyle olunca hem işverenlere hem de çalışanlara yönelik destek paketlere devreye alındı. Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı sona erdi. Peki, nakdi destek maaşı yeniden gelir mi?

Kısa çalışma ödeneği nakdi destek maaşı geri gelir mi? İşten çıkarma yasağı yeniden olur mu?

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek maaşının yeniden gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak kulislerde vakalar artar ve sıkı tedbirler yeniden gelirse söz konusu desteklerin gündeme gelinebileceği konuşuluyor. Konu hakkında gelişmeler yaşandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

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