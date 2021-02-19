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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında ödenecek mi?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında ödenecek mi?

Koronavirüs salgını sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlayan kısa çalışmanın sona ereceği tarih belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin son kez uzatıldığını duyurdu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında ödenecek mi? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 21:59:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında ödenecek mi?

Kısa çalışma ödeneği, pandemi döneminde ekonomik önlemler kapsamında ödenmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak şubat ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Kısa Çalışma Ödeneği'nin Mart ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında ödenecek mi?

Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayında ödenecek mi?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin önüne geçilmesi adına uygulamaya geçirilen kısa çalışma ödeneği konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Kabine toplatısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklama ile birlikte kısa çalışma ödenekleri mart ayı sonuna kadar ödenmeye devam edilecek.

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