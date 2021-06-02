Kısa çalışma ödeneği günleri tazminat süresine dahil mi? Kısa çalışma ödeneği günü nasıl hesaplanır?

Kısa çalışma” süreleri için kıdem tazminatı ödenir mi? Kovid-19 pandemisi sırasında toplam 3.5 milyon dolayında kişi kısa çalışma uygulamasına tabi tutuldu. Kısa çalışma uygulaması, söz konusu işçilerin çoğunluğu için iki ay, yaklaşık yarısı için ise dört ay sürdü. Bazı işçiler için ise bu süre daha da uzayacak. Çalışanlar, kısa çalışma kapsamındaki süreler için kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyorlar.

Kısa çalışma ödeneği günleri tazminat süresine dahil mi?

Bu konuda iş kanunda bir madde olmadığı ve yargı kararı da olmadığı için kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacağı yönünde görüş ağırlık basıyor. Sadece geçmişte Yargıtay’ın kısa çalışma süresinin tamamı için kıdem alınacağı yönünde bir kararı var ama bu salgın dönemini kapsamıyor. Buradan yola çıkarsak kısa çalışmada geçirdiğiniz süre kıdemden sayılmayacak.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.