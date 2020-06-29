Kısa çalışma ödeneği desteği ne kadar devam edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Koronavirüsle mücadelede amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekmek istiyoruz. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor. Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uyarak bize destek olmasıdır.” dedi.