Koronavirüs salgınında ekonomik sorunları en aza indirmek için ülkemizde pek çok uygulama hayata geçti. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneğinin şartlarının değiştirilmesi oldu. Böylece milyonlarca kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor?

Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği verilmeyecek mi?

15 Mart Pazartesi günü merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında kısa çalışma ödeneğine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Şartları kısa çalışma ödeneği almaya yetmeyen ve ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşsizlik ödeneği kapsamında 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Normalleşme desteğiyle 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşması imkanı sağladık" diye konuştu.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destektir. Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının %60'ıdır (asgari ücretin 1,5 katına kadar)