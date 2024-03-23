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Yaşam Kış uykusundan uyandı, kışa yakalandı
Yaşam

Kış uykusundan uyandı, kışa yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 17:02:00 -

Tunceli’nin Pülümür Vadisi'nde kış uykusundan uyanan bir ayı, karlar altında yiyecek ararken görüntülendi.

Her yıl onlarca ayıya ev sahipliği yapan Pülümür Vadisi'nde bahar mevsimin gelmesi ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek araması kameralara yansıdı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken ayı, Pülümür Çayı yakınlarında otla beslenmeye çalıştı. Kış uykusundan uyanıp kışa yakalanan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

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