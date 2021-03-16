Kış türlüsü nasıl yapılır? Türlü yemeği tarifi
Türlü nasıl yapılır? Akşam yemeği için 'ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; türlü hazırlayabilirsiniz. Peki, etli türlü nasıl yapılır? Türlü tarifi | Kolay yemek tarifleri
Etli türlü tarifi | Lezzetli ve doyurucu bir yemek tarifi arıyorsanız şahane bir önerimiz var?
Türlü tarifi
Malzemeler:
- 300 gram kuşbaşı
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 adet dondurulmuş bezelye
- 2-3 diş sarımsak
- 1 adet sivri biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Karabiber
- Kimyon
- Tuz
- Sıvı yağ
Kış türlüsü nasıl yapılır?
Öncelikle etleri yıkayıp tencerede kavurun.
Et suyunu salıp çekince ocağın altını kapatın.
Bir başka tencereye yağ, soğan ve rendelediğiniz sarımsağı alıp kavurun.
Salçaları ekleyip kavurmayı sürdürün.
Ardından eti, havucu biberi ekleyin.
1,5 su bardağı kadar su da ilave edin.
Etler yumuşayınca patates ve bezelyeyi ekleyin.
Gerekirse sıcak su ekleyin. Bu arada baharatları da ekleyin.
Et ve tüm sebzeler yumuşayınca ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.