Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışmasına katılan katılımcılar yarışları değerlendirdi

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 3. ayak yarışlarına, 43 teknede yaklaşık 380 sporcu katıldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

Üçüncü etabın ikinci gün yarışlarında destek ve IRC-B sınıfındakiler, yaklaşık 15 millik Görecek Burnu-Çelebi Adası-Kargı Adası- Karaada rotasında mücadele etti.

IRC-A'dakiler ise Görecek Burnu ile Çelebi Adası arasındaki bölgede kurulan şamandıra parkurdaki iki yarışta, yaklaşık 12 millik mücadele için yelken açtı.

Yarışlarda teknelerin bir süre birbirine yakın ilerlediği start hattında ve rüzgarın hızının arttığı sıralarda heyecanlı anlar yaşandı. Zaman zaman yelkenlerini kontrol etmekte zorlananlar oldu. Renkli görüntülere de sahne olan yarışların tamamlanmasının ardından ekipler, marinaya dönerek yelkenlerini topladı.

- Katılımcılar yarışları değerlendirdi

Organizasyona İstanbul'dan katılan Erman Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini söyledi. Ayvaz, "Rüzgar tam istediğimiz gibiydi. Zorlandığımız anlar da oldu ama genel olarak iyiydi." dedi.

Muğla'dan katılan Murat Pinaz ise, "Yarışlar çok keyifliydi. Biraz zorluydu ama çok güzeldi. Hepimiz için güzel bir hafta sonu oldu." diye konuştu.

Üçüncü ayak yarışlarında geçici sonuçlara göre, IRC-A 1 kategorisinde "Define", IRC-A 2'de "Orsa-Cheese Sailing", IRC-A 3'te "Heni", IRC-B 1'de "Heaven Can Wait 2", IRC-B 2'de de "Blues 1- Çorlu Sailing Team" isimli tekneler birinci oldu.

Destek sınıfında ise "Deniz Cadıları Nora" isimli tekne ilk sırada yer aldı.

Üçüncü ayak yarışlarında dereceye girenler, organizasyonun 23-24 Mart'taki dördüncü ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak kupalarını alacak.