Kış sporlarında kazalardan korunma yolları

Kış sporları, insanların kış dönemlerinde buzlu ya da karlı zeminlerde yaptıkları spor aktivitelerine denir. Buna ek olarak, bazı kış sporları ise çok daha zorlayıcı ve üstün kontrol gerektirir. Kış sporlarının her türünde güvenlik önemlerini almak ve dikkatli olmak gerekiyor. Aksi taktirde tehlikeli sakatlıklar meydana gelebiliyor. İşte kış sporları yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

-Kış sporlarına yalnız katılmayın.

-Zor durumlar için yanınızda yardım alabileceğiniz birileri mutlaka olsun.

-Aktiviteye katılmadan önce kondisyonunuzu belirli bir seviyede tutun.

-Aktivite öncesi mutlaka iyice ısının.

-Dizlik, eldiven, kask ve gözlük gibi koruyucuları mutlaka kullanın.

-Aktivite öncesi aktivitede kullanacağınız ekipmanların kusursuz olarak çalıştığını ve bedeninize uygun olduğunu mutlaka kontrol edin.

-Bedeninizi soğuktan korumak ve sıcak tutmak için suya ve rüzgâra karşı korumalı hafif çok katlı giysiler giyinin.

-Terliyseniz mutlaka giysilerinizi değiştirin.

-Her aktiviteye özgü tüm güvenlik kurallarını kontrol edin.

-Tecrübeniz yoksa kalifiye bir eğitimciden ders alın.

-Günlük hava durumunu takip edin.

-Kayak, snowboard gibi sporlardan önce aktiviteyi yapacağınız bölgenin coğrafi özelliklerini mutlaka öğrenin.

-Sadece çok iyi aydınlatılmış ve iyi bildiğiniz alanlarda aktiviteye katılın.

-Her aktiviteleri yapmayın, size uygun olanları yapın.

-Aktivite öncesinde ve sonrasında bol miktarda su tüketin.

-Kas eklem ağrılarınız varsa ve yorgunsanız bu aktivitelerine katılmayın.