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Gündem Kış sofralarının şifa deposu
Gündem

Kış sofralarının şifa deposu

Şanlıurfa’da çeşitli sebzelerin karışımı ile elde edilen ve kırmızı rengi ile damakları lezzetlendiren turşu tezgahları süslüyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezi...

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:09:00 -
Kış sofralarının şifa deposu

Şanlıurfa’nın eşsiz ve yöresel lezzetleri olan çiğköfte, lahmacun, pilav, mercimek çorbası gibi yemeklerin yanında tüketilen turşu vitrindeki yerini aldı. Yapımında kullanılan Urfa isotu, lahana, havuç, sarımsak limon gibi sebzelerden oluşan karışım bir kavanoza konulup bekletiliyor. Belli bir zaman sonra kırmızı renk alarak kıvamını bulan turşu satışa sunuluyor. Bağışıklık sistemini koruyan turşu, mevsimsel hastalıklara karşı da direnç sağlıyor.

Turşu soğuk algınlığına iyi geldiği için bir kavanoz turşu alan vatandaş Kübra Çelik, “Turşu grip ve koronaya karşı iyi geliyor. Bende soğuk algınlığı olduğu için turşu aldım. Turşunun kavanozu 25 lira. Turşunun tadı gayet güzel, mayhoş bir kıvamı var” dedi.

Esnaf Ahmet Kaplan ise, “Turşu yapımında, hıttı, isot, sarımsak, havuç, nane kurusu gibi ürünler koyuluyor. Turşu soğuk kış günlerinde soğuk algınlığına ve gribe iyi geliyor. Turşunun kavanozunu 25 liraya satıyorum” ifadelerini kullandı.

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