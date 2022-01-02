Kış salatası nasıl yapılır? Zırh salatası

Akşam yemeklerime eşlik eden kış salata tarifi...

Kış salatası tarifi

300 gr kırmızı lahana

300 gr beyaz lahana

150 gr brokoli

150 gr karnabahar

1 adet kırmızı pancar

1 adet turp

Yarım demet taze soğan

2 adet havuç

Yarım demet maydanoz

1 adet nar

Zeytinyağı

Limon

Nar ekşisi

Tuz

İsteğe göre meyve taneleri

Kış salatası nasıl yapılır?

Kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar, taze soğan, maydanoz ince ince dilimlenir. Turp, havuç, kırmız pancar rendelenir. Geniş bir karıştırma kabında bütün malzemeleri karıştırın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ile lezzetlendirin. Afiyet olsun.

Zırh salatası nasıl yapılır?

Ispanaklar ve soğan yıkanır, ince ince doğranır. 3 yemek kaşığı zeytinyağı tavaya alınır ve önce soğanlar kavrulur. Tuz ile tatlandırılır. Sarımsaklar ezilir, süzme yoğurt ve baharatlar ile karıştırılır. Ispanakların üzerine koyulur.