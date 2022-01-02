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Kadın - Aile Kış salatası nasıl yapılır? Zırh salatası
Kadın - Aile

Kış salatası nasıl yapılır? Zırh salatası

Yemeklerin vazgeçilmezi salatalardır.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 16:01:00 - 2022-01-02 16:19:59
Kış salatası nasıl yapılır? Zırh salatası

Akşam yemeklerime eşlik eden kış salata tarifi...

Kış salatası tarifi

  • 300 gr kırmızı lahana
  • 300 gr beyaz lahana
  • 150 gr brokoli
  • 150 gr karnabahar
  • 1 adet kırmızı pancar
  • 1 adet turp
  • Yarım demet taze soğan
  • 2 adet havuç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet nar 
  • Zeytinyağı
  • Limon
  • Nar ekşisi
  • Tuz
  • İsteğe göre meyve taneleri

Kış salatası nasıl yapılır?

Kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar, taze soğan, maydanoz ince ince dilimlenir. Turp, havuç, kırmız pancar rendelenir. Geniş bir karıştırma kabında bütün malzemeleri karıştırın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ile lezzetlendirin. Afiyet olsun.

Zırh salatası nasıl yapılır?

Ispanaklar ve soğan yıkanır, ince ince doğranır. 3 yemek kaşığı zeytinyağı tavaya alınır ve önce soğanlar kavrulur. Tuz ile tatlandırılır. Sarımsaklar ezilir, süzme yoğurt ve baharatlar ile karıştırılır. Ispanakların üzerine koyulur.

 

 

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