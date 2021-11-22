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Ekonomi Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?
Ekonomi

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

Kış lastiği cezası ne kadar oldu 2022 | Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için her yıl belli dönemlerde kış lastiği zorunluluğu uygulanıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç kullanıcıların kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:11:00 -
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

Kış mevsiminde belirli sürelerde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği kullanması zorunlu. Kış mevsimine yaklaşılırken pek çok kişi uygulamanın ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlar?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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