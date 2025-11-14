  • İSTANBUL
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Lastikçilerde yoğunluk

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Lastikçilerde yoğunluk

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’a çekilmesiyle Düzce’de lastikçilerde son gün hareketliliği yaşandı.

İçişleri Bakanlığının zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık’tan 15 Kasım tarihine çekmesi ve kar yağışının bazı bölgelerde erken başlaması lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Ülke genelinde lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, Düzce’de 15 dakikada bir aracın lastiği değiştirildi. Yoğunluğun lastik üretiminin yetişmemesinden kaynaklandığını belirten lastik bakım servisi müdürü Ümit Sel, "Normal şartlarda 1 Aralık’ta yapılması planlanan kış lastiği değişimleri 15 Kasım’a çekildi. Bundan dolayı bir yoğunluk var. Gecikmeler yaşanabiliyor. Kış lastiği konusunda tedarikçiler sorun yaşayabiliyor. Üretim planlamaları yazdan yapıldığı için ürünleri yetiştiremediler. 1 Aralık'ta sahada olması gereken lastiklere 15 Kasım'da sahada olma zorunluluğu getirildi. Bununla ilgili bir yoğunluk, bir sıkışma oluştu. Bölgemizde de kar yağışı başladı. Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı var. Bunun da etkisiyle hususi otomobiller de hareketliliği başlattı. Bununla ilgili bir yoğunluğumuz var" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
Starbucks'a 40 şehirde isyan
Dünya

Starbucks'a 40 şehirde isyan

İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdiği destek nedeniyle boykot listesinde yer alan ve 2 yıldır üst üste zarar açıklayan Starbucks'ta sular..
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
