Kış hastalıkları için bitki çayları

Nezle, soğuk algınlığı, organik bir sebebe dayanmayan uykusuzluk, yemek sonrası rahatlama isteği her zaman karşılaşılan rahatsızlıklar. Bu gibi durumlarda belirtileri azaltıp kişileri rahatlatacak basit bitkisel formüller var ‘ev ilacı’ diyebileceğiniz.

Gram, ml gibi ölçüleri değil, tane, tutam, poşet, kaşık türünden kolay ölçüler için, isterseniz, elinizin altındaki poşet çaylarını kullanın.

Göğüs yumuşatıcısı

Bakın, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü ve rahatlatıcı olarak şu çayı kullanabilirsiniz.

Ihlamur (1 poşet), papatya (1 poşet), ada çayı (1 poşet), karanfil (4-5 adet), tane karabiber (4-5 adet), zencefil (2-3 ince dilim), bir tutam kekik ve orta boy bir elmanın kalın soyulmuş kabuğunu en az yarım litre sıvı alabilecek bir cam kanaya veya porselen demliğe koyunuz. Parça iyi kalite tarçın varsa, küçük bir kabuk parçası da ilâve edilebilir. Üzerine 5 su bardağı kaynar su ilâve edip 15-20 dakika kadar çay gibi demleyiniz. Süzüp içiniz. Tatlandırıcı olarak fincanınıza 1-2 kaşık bal ilâve edebilirsiniz.

Boğaz ağrılarına

İkinci çayımızın boğaz ağrı ve yanmasına iyi geldiğini göreceksiniz. Çünkü ada çayının antimikrobiyal ve antiviral etkisi var.

Porselen bir kupaya 1 poşet ada çayı (çok iyi kaliteli bitki hatta kendi topladığınız da olabilir) koyunuz. Üzerine kaynar su ilâve edip 10 dakika kadar bekletiniz, adaçayını çıkarıp bu sıvı ile gargara yapınız. Gargara yaptıktan sonra en az 1 saat herhangi bir şey yiyip içmeyiniz. Aynı şekilde taze hazırlanmış sıvı ile günde 5-6 defa gargara yapabilirsiniz.

Rahat bir nefes için

Hem buharın hem de uçucu yağların etkisiyle daha rahat nefes almanızı sağlamak için şunu tavsiye edebiliriz:

Küçük bir tencereye kaynar su koyup, üzerine 1 çay kaşığı okaliptus, 1 çay kaşığı da kekik yağı ilâve ediniz. Başınızın üzerini hemen büyükçe bir havlu ile kapatıp, 5 dakika kadar ağız ve burundan nefes alınız. Günde 2-3 defa yapabilirsiniz. Yağların kaliteli olmasına dikkat ediniz. Eğer uçucu yağ yoksa, kaynar suyun üzerine nane yaprağı, kekik atıp çıkan kokulu buharlardan benzer şekilde yararlanabilirsiniz.



Bir küçük not: Her bitki çayı herkese iyi gelmeyebilir. Her karışım da öyle!.. Hatta ters tepki de yapabilir. Onun için abartmamalı ve yan etki gördüğünüzde vazgeçmelisiniz..