Kış gelmeden moral çöküyor! İşte son zamanlardaki mutsuzluğunuzun sebebi

Henüz kış gelmeden kendinizi yorgun, isteksiz ya da keyifsiz mi hissediyorsunuz? Uzmanlara göre bunun nedeni havaların soğuması değil, güneşin azalması. Özel Medline Adana Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, sonbaharda yaşanan değişimlerle ilgili bilgi verdi. Psikolog Karaçiçek "Sonbaharda günler kısalır, güneş ışığı azalır. Bu durum vücutta uyku hormonu üretimini artırırken mutluluk hormonu üretimini azaltabilir. Sonuç olarak; halsizlik, uykuya eğilim, düşük enerji ve keyifsizlik görülebilir. Bazı kişilerde bu durum mevsimsel duygu durum bozukluğu (SAD) olarak bilinen hafif depresif tabloya dönüşebilir. Güneşli ve aktif yaz günlerinden, daha sakin ve kapalı havalara geçiş duygusal olarak ‘yavaşlama' hissi oluşturur" diye konuştu.

"Sonbahar denge mevsimidir"

Bu dönemde insanların kendini daha içe dönük, düşünceli veya nostaljik hissedebileceğine dikkat çeken Karaçiçek "Özellikle geçmişi düşünme, ‘yılın sonuna yaklaşıyoruz' hissi, bazı kişilerde hesaplaşma veya melankoli duygularını tetikleyebilir. Sonbahar aynı zamanda , yeniden başlangıç ve denge mevsimidir. Doğanın yavaşlaması, insanlara da duraklama, değerlendirme ve yeniden plan yapma fırsatı sunar. Bu yüzden bazı kişilerde tam tersine rahatlama, huzur ve çalışma artışı da gözlemlenir. Tatil sezonunun bitmesiyle birlikte, birçok insan için yeniden işe veya okula dönüş başlar. Bu, düzen ve hedef belirleme açısından olumlu bir etki oluşturabilir. Motivasyon, üretkenlik ve planlama becerileri artar. Havanın soğuması, sosyal aktivitelerin azalmasına neden olabilir. Bu da bazı kişilerde yalnızlık hissini artırabilir, ancak bazıları için aileyle vakit geçirme ve ev ortamının sıcaklığı ön plana çıkar" ifadelerini kullandı.

Sonbaharda ruh sağlığını desteklemek için, gün ışığından maksimum faydalanmanın gerektiğini aktaran Karaçiçek, "Her gün 20-30 dakika açık havada vakit geçirmek, düzenli egzersiz yapmak özellikle yürüyüş yapmak gerekir. Hafif kardiyo ruh halini İyileştirir" diyerek sözlerini tamamladı.