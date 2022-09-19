Kış erken geldi, hava buz kesecek! Kar yağışı için gün belli

Eylül ayının son haftalarına girerken Meteoroloji’den serin hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugünden itibaren sıcaklık düşüşe geçiyor. Önce sonbahar, ardından kış kendini hissettirecek. Uzman isim Kerem Ökten, soğumanın Çarşamba'dan itibaren çok daha fazla etkili olacağını açıkladı. Bursa için de kar uyarısı var.

Sağanak yağış beklenen iller

Meteoroloji'nin sitesinde yağış beklenen bölgeler şöyle sıralanıyor:

(Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevreleri

Sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Uzman isim Kerem Ökten'den soğuk uyarısı geldi. Ökten, şunları kaydetti:

"Cumartesi sabahından başlayarak akşam saat 6'ya kadar Antalya açıklarında fırtına bekleniyor. Denize açılmamalı... Çarşamba günü özellikle öğleden sonra Şırnak, Hakkari, Siirt ve Bitlis'te kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına bekleniyor... Özellikle Çarşamba'dan sonra daha fazla soğuk olacak... Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor. Geçen sene 23 Eylül'de ilk kar yağmıştı. Bu sene 22 Eylül'de düşecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi kar aralıklarla devam edecek. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak... Uludağ Perşembe gecesinden itibaren 3 gün boyunca; Gece böyle Gündüz böyle."