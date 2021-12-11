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Sağlık Kış aylarında orta kulak iltihabına dikkat!
Sağlık

Kış aylarında orta kulak iltihabına dikkat!

Orta kulak iltihabına orta kulaktaki bir bakteri veya virüs neden olur.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:48:00 - 2021-12-11 10:50:33
Kış aylarında orta kulak iltihabına dikkat!

Orta kulak iltihabı, kulak zarının arka kısmında yer alan ve içerisinde seslerin duyulmasını sağlayan orta kulak bölgesinde ortaya gelen iltihaplardır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun, kış aylarında en çok görülen hastalıklar arasında yer alan orta kulak iltihabını kulak zarının arkasında yer alan orta kulak boşluğunda oluşan iltihaplar olarak tanımlıyor.

Orta kulak iltihabının nedeni genellikle virüs ya da bakteriler oluyor. Sıklıkla yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı veya alerjik bir problem nedeniyle orta kulak havalanmasını sağlayan östaki kanalı fonksiyonunun bozulmasını takiben meydana geliyor.

Orta kulak iltihaplarında tek ya da her iki kulak aynı anda etkilenebiliyor. Küçük çocuklarda orta kulak anatomik gelişimini tam olarak tamamlamamış olduğundan kulak enfeksiyonu daha sık görülüyor. Geniz etinin büyüyerek genzi doldurması. Burun ve sinüs enfeksiyonları Alerji Bağışıklık sistemi yetmezliği Östaki borusu fonksiyonunun bozulması Orta kulakta bakterilerin çoğalması Diğer üst solunum yolu hastalıkları   Kulak ağrısı Kulakta dolgunluk hissi ve işitme kaybı Tedaviye rağmen işitme kaybının geçmesi 2-3 haftayı bulabiliyor. Bu süreçte hastanın sakız çiğnemesi östaki borusunu rahatlatarak kulaktaki sıvının atılmasına yardımcı olabiliyor.

Erişkinlerde çıkan orta kulak iltihabı için 10-14 gün antibiyotik veriliyor. Bunun dışında, bazı durumlarda dekonjestan grubu bazı ilaçlar tedaviye ekleniyor. Çocuklarda da tedavi benzer şekilde yapılıyor. Fakat çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihaplarında ve geçmeyen orta kulak sıvılarında cerrahi yöntemlere başvurulması gerekebiliyor.

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