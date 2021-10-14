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Kadın - Aile Kış aylarında "kelle paça" önerisi
Kadın - Aile

Kış aylarında "kelle paça" önerisi

Maraşlı şef Halil İbrahim Küçükbenli, bağışıklık sisteminin şifa kaynağı kelle paça çorbası yapımının püf noktalarını ve yapım aşamalarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:26:00 -
Kış aylarında "kelle paça" önerisi

Maraşlı şef Halil İbrahim Küçükbenli, bağışıklık sisteminin şifa kaynağı kelle paça çorbası yapımının püf noktalarını ve yapım aşamalarını paylaştı.

Kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle hastalıklar da kapıya dayandı. Hastalıklara deva ve bağışıklık sisteminin şifa kaynağı olan kelle paça çorbasına da talep arttı. Etiler'de bulunan ünlü bir et restoranının baş şefi Halil İbrahim Küçükbenli ise kelle paça çorbasının yapımının püf noktalarını paylaştı ve ev hanımlarına önerilerde bulundu.

Kış aylarında bol bol bu çorbanın içilmesi gerektiğini söyleyen Küçükbenli, “Kelle paçamız burada görüldüğü gibi önceden saatlerce pişirilmiş ve ayıklanmış şekilde duruyor. Öncelik kelleyi iyi temizlemek. Bu ilk aşamamız; kelleyi pişirip, ayıklamak. Ayıkladığımız parçalardan dil, ayak, yanak ve beyin kısımları çıkıyor. İsteğe göre bunlardan seçerek veya karışık olarak çorbaya ekliyoruz. Ardından ikinci aşamaya geçiyoruz ve kemiğin içerisinde piştiği ilik suyu ile etimiz ısıtıyoruz. Bu kemik suyu da şifa niyetine ve bol antikor olarak önemli. Doğal ilaç diyebiliriz. Kellemizi özellikle iyi yıkamamız lazım. Kanını temizlemek çok önemli. Akabinde kemik ile kaynatmak lazım. Ortalama bir iki buçuk üç saat kaynaması gerekiyor bu özel kıvama gelmesi için. Biz bunu fırında yaklaşık 4-5 saat gibi uzun bir sürede pişiriyoruz. Demlene demlene pişiyor. Günlük her gün içmemiz gereken bir çorba. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için. Biz bir de çorbamıza özellikle sumak ekşisi ekliyoruz. Maraş’ın dağlarından çıkan sumağı sıvı hale getiriyoruz ve çorbamızı daha da sağlıklı hale getiriyoruz. Kış aylarında bol bol içiyoruz” dedi.

 

 

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