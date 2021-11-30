Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat edin

Uzm. Dr. Furkan Borazan, kış aylarında çocuklarda sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolit hastalığına karşı uyarılarda bulundu.

Borazan, çocuk polikliniklerine en sık başvuru sebeplerinden birinin ‘bronşit’ olarak bilinen Akut Bronşioliti hastalığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Çocukluk çağında sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolit, özellikle kış mevsiminde ortaya çıkıyor. Grip enfeksiyonlarının yanı sıra soğuk, nem, ani ısı değişiklikleri ve özellikle sisli, kirli hava, ev tozları, çiçek tozları ve çeşitli polenler bronşiolite neden olabiliyor. Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda küçük hava yollarının iltihabi tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan ve alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Hastalığın ilk belirtileri; hapşırma ve burun akıntısı, iştahsızlık ve ateştir. Sık öksürük nefes alırken akciğerlerinde; zorlanma, hırıltılı ve çıtırtıya benzer solunum sesi duyulabilir.”

Borazan, hastalığın virüslerin sebep olduğu akciğer bronşçuklarının iltihabı ile ortaya çıktığını, özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 - 6 ay arası bebekleri etkilediğini kaydetti.



Hastalığın tedavisinin oksijeninin artırılması ve sıvı tüketimi olduğunu belirten Borazan, “Tedavide esas olan hava yollarının genişletilip oksijenlenmenin artırılması, beslenmenin devamı, yeterli miktarda sıvı tüketimi ve hava yolu açıklığının temini için burun tıkanıklığının giderilmesidir. Bunun için bronş genişletici ilaçlar kullanılır. Tedavide antibiyotiklerin yeri sınırlıdır. Antibiyotikler ateş varsa, akciğer filminde zatürre ile uyumlu iltihabı alan varsa, orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlar mevcutsa kullanılmalıdır. Bebeğin başı yükseltilmeli, sık ve az miktarlarda beslenmeli, soluk alıp vermede güçlük, bebek daha fazla yorulmamalıdır. Bol sıvı özellikle ılık su verilmelidir” şeklinde konuştu.



Bronşit olan çocukların temiz ve hijyenik bir ortamda tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Borazan, şu ifadelere yer verdi:

“Bebeğin bulunduğu ortam havalandırılmalı ve nemlendirilmelidir, bunun için buhar makinesi kullanılabilir. Asla bebeğin bulunduğu evde sigara içilmemelidir. Akut Bronşiolitli vakalar ayaktan yakın takip edilmelidir. Solunum sıkıntısı arttığında, solunum esnasında burun kanatlarının açılıp kapanması, nefes alıp verirken kaburga aralarında çökmelerin olması durumunda veya bebek beslenemediğinde hastanede yatarak tedavi edilmelidir. Ayrıca 3 ay altındaki bebekler, doğuştan kalp ya da akciğer hastalığı olan bebekler, 34 haftanın altında doğmuş prematüreler, genel durumu kötü olan hastalar yatarak tedavi edilmelidir.”

Bronşit nedir?

Bronşit, bronşların iltihaplanmasına bağlı olarak gelişen bir hastalıktır.Bronşlarda mukoza üretiminin artması ile öksürüğün başladığı bronşite virüsler ve bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra sigara, astım ve çeşitli alerjiler de neden olabilir.

Akut bronşit ne demek?

Akut bronşit, bronş olarak adlandırılan hava yolu borucuklarının özellikle sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkan iltihabıdır. Hastalık çoğu zaman soğuk algınlığını takiben meydana gelirse de, seyrek olarak grip ve kızamık gibi hastalıklardan sonra da görülebilir