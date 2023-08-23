Kirveliğini Başkan Yücel'in yaptığı sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Alanya Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet organizasyonu bu yıl da devam etti. 500 çocuğun kirveliğini yapan Başkan Yücel, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla sünnet ettirdiğimiz çocuklarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.



Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği sünnet etkinlikleri bu yıl da Tevfik Hoca Alanya Evi’nde gerçekleşti. Organizasyona Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Bugüne kadar 1900 çocuğu sünnet ettiren Alanya Belediyesi, bu yaz döneminde de 500 çocuğun sünnet olmasına vesile oldu.





Çocukların kirvesi Başkan Yücel oldu



Çocukların kirveliğini ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Sünnet öncesi aileler ile birlikte sohbet eden Başkan Yücel, yapılan duanın ardından da çocuklarla sohbet edip oyuncak araba ve fotoğraflarının bulunduğu çerçeve hediye etti.

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Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu organizasyon ile bugüne kadar 1900 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu geleneğimizi ilerleyen yıllarda da sürdüreceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin, çocuklarımıza sağlıklı mutlu ömürler nasip etsin” dedi