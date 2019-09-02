Kırşehir’de yeni adli yıl törenle başladı Yeni adli yıl, Kırşehir Adalet Sarayında düzenlenen törenle başladı.

Yeni adli yıl, Kırşehir Adalet Sarayında düzenlenen törenle başladı.

Kırşehir, Adalet Sarayında törende, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kırşehir Baro Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törene katılanlara adliye binasında ikramda bulunuldu.



Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen programa katıldı.

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