  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:57:30 -
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kaman ilçesine giden Adem Göremez yönetimindeki 06 AT 8314 plakalı hafif ticari araç, Aydınlar köyü yakınlarında, tali yoldan çıkan Mevlüt Altıntop'un kullandığı 40 AAR 163 plakalı motosikletle çarpıştı.

Şaban Taşdemir idaresindeki 06 TNS 84 plakalı araç ise kaza yapan hafif ticari araca çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Altıntop, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler Göremez ve Taşdemir hafif yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor
Dünya

Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor

İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler..
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay