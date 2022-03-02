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Eğitim Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir’de yarın okullar tatil mi oldu? Kırşehir Valiliği açıklaması!
Eğitim

Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir’de yarın okullar tatil mi oldu? Kırşehir Valiliği açıklaması!

Konya’da okullar tatil mi? Meteoroloji’nin açıkladığı tahmini verilere göre Kırşehir’de yoğun bir kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı uyarısı sonrası Kırşehir’de okuyan öğrenciler okul tatil haberini sorguluyor. Peki 3 Mart 2022 Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:15:00 - 2022-03-02 17:17:30
Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir’de yarın okullar tatil mi oldu? Kırşehir Valiliği açıklaması!

Kırşehir'de okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 3 Mart 2022 tarihinde Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir'de yarın okul var mı? İşte Valilik'ten yapılan açıklama geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre yoğun kar yağışı görülen iller şöyle: Balıkesir, Denizli, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Bolu, Van, Erzurum, Hakkari. Meteoroloji Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olacağını belirtti. Bu bölgelerde tipi de zaman zaman etkili olacak. Buzlanma ve dona karşı dikkatli olunmalı.  Peki ama Kırşehir Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

Kırşehir’de okullar tatil mi?

Kırşehir'de yarın okulların tatil olduğuna ilişkin Valilik tarafından bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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