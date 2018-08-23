Kırşehir'de maden ocağında göçük! 3 işçi...

Kırşehir'in Kaman ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oluştu.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Ocakta bir işçinin olduğu belirtilirken, bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.