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Kırşehir'de maden ocağında göçük: 1 kişi öldü

Kırşehir'de maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:57
Kırşehir'de maden ocağında göçük: 1 kişi öldü

Kırşehir Kaman'da, özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oldu.

Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maden ocağına ulaşan AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda, göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

42 yaşındaki Abdullah Eyüp Arslan'a ait olduğu belirlenen ceset, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Arslan'ın emekliliğine 2 ay kaldığı öğrenildi.

"Ocakta, 300 metrede tünel açma çalışmaları yapılıyordu"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ilçeye bağlı Yeniyapan Köyü'nde florit madeni bulunan özel şirkete ait bir ocakta tünel açma çalışması sırasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Vali Akın, bölgeye sevk edilen AFAD ekibinin içeride kalan işçinin cesedine ulaştığını aktararak, "Kaman ilçesi Yeniyapan köyündeki florit madeni ocağında tünel açma çalışmalarında göçük meydana gelmiş. O sırada çalışan 3 işçiden 2’si kendi imkanlarıyla çıkmış, bir işçi içeride kalmış. AFAD ekiplerimiz işçinin cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Ocakta, 300 metrede tünel açma çalışmaları yapılıyordu" diye konuştu.

İşçiler kayalardaki çatlakları tespit etmek için madene girmiş

Florit madeni için açılan ocaktaki göçükte kalan işçilerin tünel kazımı sırasında kayalarda oluşan çatlakları tespit etmek için içeri girdikleri belirtildi.

Göçük altından kendi imkanlarıyla çıkan Ercan Akkuş ve Ali Keleş, bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ekiplerine olayla ilgili bilgi verdi.

Akkuş, iki arkadaşıyla ocağın içerisinde oluşan çatlağa bakmak için girdiklerini belirterek, "Eğer çatlak yapılacak bir şeyse tamir edecektik. Çatlağın büyük olduğunu görünce, tedbir amaçlı kepçe ile üst kısımları sağlama aldım. Abdullah ise diğer taraftaydı, çatlağın olduğu yere doğru gitti ve üzerine büyük bir kaya düştü. Ben burada çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Çok üzgünüm" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:57
  1. Kırşehir
  2. Akkuş

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