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Aktüel Kırşehir'de kız arkadaşıyla öldürülerek gömülen gencin cenazesi defnedildi
Aktüel

Kırşehir'de kız arkadaşıyla öldürülerek gömülen gencin cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:43:44 -
Kırşehir'de kız arkadaşıyla öldürülerek gömülen gencin cenazesi defnedildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde birlikte yaşadığı kız arkadaşıyla toprağa gölümü halde bulunan gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Ankara'daki otopsi işlemleri tamamlanan O.Ç'nin cenazesi, ailesi tarafından alınarak doğduğu Çadırlı Körmehmet köyüne getirildi.

Cenaze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri eşliğinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, O.Ç'nin birlikte yaşadığı kız arkadaşı V.İ'nin cenazesinin de yarın defnedileceği öğrenildi.

- Olay

Dün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.







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