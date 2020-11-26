Kırşehir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilal Kara (42) idaresindeki 43 RR 586 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Üzeyir Yağcı (20) ve Mehmet Yağcı (41), AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.