  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Kırşehir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:28:59 -
Kırşehir'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilal Kara (42) idaresindeki 43 RR 586 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Üzeyir Yağcı (20) ve Mehmet Yağcı (41), AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor! Hafta tatili yok
Ekonomi

Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor! Hafta tatili yok

Anlık işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik çağrı üzerine sözleşmeler yaygınlaşıyor. Bu kapsamda 30 saatin üzerine çıkan sözleşmeler, tam sü..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
Siyaset

"Bu kadar kızdığını düşünmemiştim" diyerek detayı açıkladı! Erdoğan'dan Arınç'a sert sözler

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bülent Arınç'a, "Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anla..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay