Kırşehir'de Çağırkan Arkeoloji Müzesi ve kütüphaneler hizmete açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Kaman ilçesindeki Çağırkan Arkeoloji Müzesi ve kentteki kütüphanelerin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreci kapsamında hizmete açıldığını bildirdi.

Çalışır, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde 75 gündür kapalı olan Çağırkan Arkeoloji Müzesi ve kent merkezindeki kütüphanelerin yeniden hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nin de ziyarete açıldığını belirten Çalışır, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaret yapılabileceğini dile getirdi.

Kentte bakanlıklarına bağlı kütüphanelerin yüzde 25 kapasiteyle hizmet vereceğini vurgulayan Çalışır, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimiz hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ödünç kitap verme ve iade etme konusunda gerekli tedbirler alındı. Okuyucuları kitapların arasında dolaştırmayacağız. Görevli personel yardımcı olacak. Gerekli tüm uyarı ve bilgilendirme levha ve afişlerini görülebilecek noktalara yerleştirdik. Çağırkan Arkeoloji Müzemizi de kontrollü olarak ziyarete açmış bulunuyoruz. Müzemizi ziyarete gelenleri gereken dezenfekte çalışması yaptıktan sonra 15'erli gruplar halinde kontrollü olarak içeriye alacağız. Ziyaretçilerimizi çıkışta da tekrar dezenfekte ederek uğurlayacağız."



