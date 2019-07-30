Kırşehir'de araç şarampole devrildiı: 7 yaralı Kırşehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'denKırşehir istikametine giden Fatih Aydoğan idaresindeki hafif ticari araç, Çiçekdağı yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra Muhammet, Yusuf, Hacer ve Hüseyin Aydoğan ile Hatice ve Çelebi Seyfi yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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