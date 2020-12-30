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Aktüel Kırşehir'de 372 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Kırşehir'de 372 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:22:35 -
Kırşehir'de 372 litre sahte içki ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yılbaşı öncesinde 5 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 372 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ölümlerinde yaşanan artışlar ve yasa dışı yollarla üretilen içkinin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kent merkezinde sahte içki üretildiği ihbarını değerlendiren ekipler, farklı mahallelerde 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Evlerin odalarında bekletme, damıtma sistemlerinin olduğunu tespit eden ekipler, yapılan aramada sahte olarak üretildiği belirlenen 372 litre el yapımı alkol, 10 litre etil alkol, 5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ve anason yağı, 1 terazi, 15 serum kablosu ile 2 ruhsatsız tüfek ve 36 fişek ele geçirdi.

Ekipler, kiraladıkları 5 evde sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen O.C. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ürettikleri sahte içkileri su ve gazlı içecek şişelerine doldurarak piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.

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