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Yerel Kırşehir'de 21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü
Yerel

Kırşehir'de 21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü

Kırşehir'de 21 yıl önce akaryakıt istasyonunda çalışan pompacının öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 12:24:00 -
Kırşehir'de 21 yıl önceki pompacı cinayeti siyah otomobil ayrıntısıyla çözüldü

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 2000 yılında meydana gelen faili meçhul cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Cinayet günü siyah bir otomobilin gece yarısı akaryakıt istasyonuna geldiğini belirleyen ekipler, o dönem kentteki aynı renk ve marka araçları araştırdı.

Siyah otomobille ilgili 2 zanlının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerden birinin çelişkili ifadeleri üzerine çalışmayı derinleştirdi.

Ekipler, zanlının o gece alkollü olduğunu, kendisine ait siyah otomobille gittiği akaryakıt istasyonunda benzin alıp parasını vermek istemediğini ve tartıştığını tespit etti.

Otomobilde bulunan ruhsatsız silahla pompacıyı öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı ileri sürülen şüpheli D.A, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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