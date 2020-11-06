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Aktüel Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:53:16 -
Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir-Aksaray kara yolunda seyir halinde olan H.A'nın kullandığı 03 ACF 785 plakalı otomobil, Güneykent kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Mehmet Yağmur idaresindeki 40 BC 498 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki aracın şoförü, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Yağmur, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Yağmur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, polis ekiplerinin çalışmasından sonra trafiğe açıldı.


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