Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Cacabey Meydanı başta olmak üzere kent merkezindeki işlek cadde ve sokakları gezerek Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlere polisevi önünden başlayan Vali Akın, iş yerlerini ve çay bahçelerinde oturan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı, kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının artış eğilimine geçtiğini vurgulayan Akın, düğünler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan yeni tedbirlerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Denetime, zabıta, polis ve sağlık ekipleri de katıldı.

-Yozgat

Lise Caddesi'ndeki denetime, Yozgat Vali Vekili İzzet Ercan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk katıldı.



Ercan ve Açıkgöz, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.



İş yerlerine maskesiz müşteri alınmaması konusunda esnafı uyaran Ercan, insanların Kovid-19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İnci Sezer Becel başkanlığında, Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen denetimde esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda bilgi verildi.

Vali Becel, vatandaşların tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının pandemiyle mücadelede başarıya ulaşmayı hızlandıracağına dikkati çekti.



Denetime, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt ve Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı da katıldı.

- Sivas

Vali Salih Ayhan, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kovid-19 denetimine katılarak, işletmecilere ve yolculara sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulundu.

Peronda bekleyen bir otobüse binen Ayhan, Kovid-19 tedbirlerini hatırlatarak, yolculara iyi yolculuk diledi.

Ayhan, yaptığı açıklamada, il merkezinde 229 ekip ve 1011 personel, yine ilçelerde de çok sayıda personelle yoğun bir şekilde denetimlerin yapıldığını dile getirdi.

Özellikle pazar yerleri, marketler ve toplu taşımalarda denetimlere ağırlık verdiklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın nüfusu yaz döneminde olağanüstü arttı. Buna paralel olarak vakalarda tırmanış olsa da bu tırmanış asla rahatsız edici, ürkütücü, kaygılandırıcı, moralimizi bozucu değildir. Bütün kurumlarımız etkin şekilde sahada denetimleri gerçekleştiriyor. Sivas, maske kullanımı en yüksek illerden birisi. Vatandaşımız bunu benimsedi. Yüzde 99 oranında maske kuralına uyuluyor."