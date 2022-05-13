TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları açıklandı mı? Mucur TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Kırşehir Mucur konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Mucur kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Kırşehir Mucur TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Erhan Erdoğan

Kezban Hatice Erkal

Gülsen Öztürk

Ebru Öneren

Ayşe Yalçınkaya

Ayşegül Yılmaz

Dağan Yılmaz

Mehmet Şahin

Hatice Güler

Elvan Kaya

Mücella Kavun

Bülent Ercan

Sineme Afacan

Hanım Özge Yurteri

Abdulhalim Yıldız

Servet Dişsiz

Kılıç Veli Yarar

Zehra Ersoy

Şahı Merdan Çetin

Alaattin Cevizli

Gülhan Yusufoğlu

Arda Ünver

Recep Köksal

Özkan Dişli

ElifTosun

Zehra Şeli

Medine Doğan

Durumuş Can

Betül Şahin

Doğukan Duran

Sevim Yılmaz

Yusuf Safa Yaldırım

Ali Taşkun

Musa Yıldırım

Turan Türkmen

Rabia Soylu

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın