Kırşehir Mucur TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Kırşehir Mucur konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Mucur TOKİ 2+1 189 konut ve 3+1 64 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Mucur kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları açıklandı mı? Mucur TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? Canlı yayın ile yapılan kura çekimi sonrasında TOKİ Kırşehir Mucur konut kura çekilişi isim listesi de paylaşıldı. TOKİ Mucur kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Kırşehir Mucur TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Erhan Erdoğan
Kezban Hatice Erkal
Gülsen Öztürk
Ebru Öneren
Ayşe Yalçınkaya
Ayşegül Yılmaz
Dağan Yılmaz
Mehmet Şahin
Hatice Güler
Elvan Kaya
Mücella Kavun
Bülent Ercan
Sineme Afacan
Hanım Özge Yurteri
Abdulhalim Yıldız
Servet Dişsiz
Kılıç Veli Yarar
Zehra Ersoy
Şahı Merdan Çetin
Alaattin Cevizli
Gülhan Yusufoğlu
Arda Ünver
Recep Köksal
Özkan Dişli
ElifTosun
Zehra Şeli
Medine Doğan
Durumuş Can
Betül Şahin
Doğukan Duran
Sevim Yılmaz
Yusuf Safa Yaldırım
Ali Taşkun
Musa Yıldırım
Turan Türkmen
Rabia Soylu
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın