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Aktüel Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:01:11 -
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan ikisinin muvazzaf astsubay, birinin emekli asker, birinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Kırşehir'e getirildiği öğrenildi.

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