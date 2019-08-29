Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı yapıldı

Kırşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alptekin Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Kırşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, önümüzdeki sezonda Kırşehir’de gerçekleşecek olan tüm spor müsabakalarının sorunsuz şekilde geçmesi için gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, düzenlenen bu toplantıda Kırşehir’de yapılan sportif faaliyetlerin ve liglerde şehri temsil eden takımların maçlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan güvenlik tedbirleri kararlarının değerlendirilmesi ile sona erdi.