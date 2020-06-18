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Aktüel

Kırşehir Halk Sağlığı ekipleri, 22 ekiple saha taramasını sürdürüyor

19 vakasının rastlandığı 11 Mart tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir kararları ile salgın mücadelesi başlatılması ile saha çalışmaları da hız kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:45:37 -
Kırşehir Halk Sağlığı ekipleri, 22 ekiple saha taramasını sürdürüyor

19 vakasının rastlandığı 11 Mart tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbir kararları ile salgın mücadelesi başlatılması ile saha çalışmaları da hız kazandı.


Tüik, Kesitsel tipte planlanmış araştırmada Kırşehir, Ankara ve Çankırı İlleriyle birlikte pilot il seçildi.Veri toplama süreci 5-12 gün olan saha çalışmasına 8 Haziran itibariyle başlandı. Halk Sağlığı Birimi koordinesinde çalışmanın veri toplama kısmında Kırşehir’de, bulunan filyasyon ekipleri arasından 1 doktor ve 1 hemşire ile 1 diğer sağlık çalışanından oluşan üçer kişilik ekiplerle 15’i merkez ilçede olmak üzere il genelinde toplam 22 ekiple sahada taramalar yapılıyor.

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