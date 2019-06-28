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Kırşehir Belediyespor’da görev değişimi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor takımında yeni sezon öncesi görev değişimi yaşandı.

28 Haziran 2019 Cuma 13:51
Kırşehir Belediyespor’da görev değişimi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyespor takımında yeni sezon öncesi görev değişimi yaşandı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Kırşehir Belediyespor takımı başkanlığı görevine getirilen Başar Altuntaş, görevi Mehmet Işık’a devrettiğini açıkladı.



Altuntaş, açıklamasında, “Takımı kendi kaderine bırakalım mantığında olmadık. Görevi devraldıktan sonra sağlıklı adamlar atarak önemli kararlar aldık. Belediye’nin tüm imkanlarını Kırşehir Belediyespor için seferber ederek somut kararlar alıp, Kırşehirlilerin kulüplerine katkı sağlaması adımlarını attık.”dedi



Ortak payda da Kırşehir Belediyespor takımı için mücadele ettiklerini ifade eden ve yetki değişiminin nedenini açıklayan Altuntaş, “Belediye, kulübün yanında yer almaya devam edecek. Başkan Yardımcılığı görevimin de olması nedeniyle kulüp başkanlığı görevini bırakarak desteğimi sürdüreceğim.Bir ve beraber olarak Kırşehir’in takımı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sosyal Medya algıları da gerçeği yansıtmamakta, bir tek gerçek var. O gerçekte Kırşehir’in takımı ile bir olduğu.”diye konuştu.



Kırşehirli üreticiler takımına destek sunmalı



Kırşehir Belediyespor takımına yerli firmaların destek vermesi gerektiğini belirten takımın yeni kulüp Başkanı Mehmet Işık, açıklamasında;


“Kırşehir, Ahi diyarı ve takımıyla bir bütün. Şehrin takımına da öncelikle Kırşehir’in yerli firmalarının destek sunması gerekir. Bu yönde girişimlerimizi hızlandırdık.



Anlaştığımız, anlaşacağımız ve görüşme halinde olduğumuz oyuncularımız var. Kırşehir Gıda ile sponsorluk anlaşması imzalandı. Forma ve stat reklamları için şehir dışından firmalar yerine önceliğimiz yerli firmalar. Bu konuda desteklerini siyasi yaklaşımları bir kenara bırakarak bekliyoruz. Kırşehir Belediyespor takımında siyasi yaklaşımları sonlandırdık.” İfadelerini kullandı.



Belediye, şehrin takımına desteğini sürdürecek



Kırşehir Belediyespor takımına Belediye’nin maddi ve manevi desteğini sürdüreceğini anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, “Profesyonel bir ligde bizlerde takımı maddi ve manevi destekleyerek gerekli bütün imkanları sürdüreceğimizi bildiririz. Kırşehir Belediyespor, şehrine yeni liginde ve üst liglerde de katkı sunacaktır.” dedi.



Mehmet Işık, yapılan resmi protokolün ardından Kırşehir Belediyespor takımının yeni kulüp başkanı oldu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:51
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