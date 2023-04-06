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Ekonomi Kırşehir Belediyesi’ne ait gayrimenkuller satışa çıkarıldı
Ekonomi

Kırşehir Belediyesi’ne ait gayrimenkuller satışa çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:28:00 -
Kırşehir Belediyesi’ne ait gayrimenkuller satışa çıkarıldı

Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait Aşıkpaşa, Yenice, Kındam ve Kuşdilli Mahallelerinde bulunan toplam 31 adet arsa vasıflı taşınmaz açık teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27/04/2023 Perşembe günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacak.

İhale ve şartname hakkında bilgiler Kırşehir Belediyesi WEB sitesinde, İlan panolarında ve mesai saatleri içerisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek.

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