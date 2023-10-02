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Gündem Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu böyle isyan etti: Beni CHP hasta etti
Gündem

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu böyle isyan etti: Beni CHP hasta etti

Yeniakit Publisher
2023-10-02 13:54:00 -
Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu böyle isyan etti: Beni CHP hasta etti

Kırşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, kendisini CHP'nin hasta ettiğini söyledi.

İstanbul'da Minyatür Türkiye Park açılışı ziyareti sonrasında hemşehri sohbetinde konuşan ve rahatsızlık sürecini anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu kullandığı ifadelerle sosyal medyanın gündemi oldu.

İstanbul'da yaşayan Kırşehirli hemşehrilerine yaşadığı rahatsızlık durumunu anlatan Ekicioğlu, "Belediye Başkanı olduktan sonra pandemi başladı. Ondan sonra da benim rahatsızlık süreci başladı. Son ana geldik" dedi. Eski belediye başkanı dayısının oğlu Arif Ekici'nin rahatsızlık sürecini sorması sonrası açıklamada bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Bizde rahatsızlığın ırsi olduğu söyleniyor. Benim dayımın oğlu da aynı durumda. Beni de CHP hasta etti dedim" diye konuştu.

Hafta sonu Kırşehir'de gerçekleşen CHP il kongresine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun katılmaması da tepki ile karşılanmıştı.

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